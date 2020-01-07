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Как пишет Engadget, устройство под названием Inupathy разработала японская компания Langualess.
Отмечается, что датчики измеряют пульс собаки, анализируют его и определяют эмоциональное состояние воспитанника; затем эта информация визуализируется на LED-дисплее, расположенном на спине животного.
Зеленый цвет означает спокойствие, красный — напряжение, а радуга — счастье.
К устройству можно присоединить смартфон и проследить, как менялся сердечный ритм собаки за последнее время.
Отмечается, что Inupathy пригодится хозяевам, которые хотят лучше понимать своих питомцев.
На данный момент, устройство не поступило в продажу, но разработчики обещают это сделать в ближайшие месяцы.
Напомним, 15 сентября 2019 года в парке Шевченко в Киеве прошел Всеукраинский марш за животных. Одновременно марш состоялся в 24 городах Украины. Гуманистическое движение UAnimals проводит такую акцию уже в третий раз.
По инициативе UAnimals марш одновременно прошел в 24 городах страны: от Львова и Тернополя до Харькова, Северодонецка и Краматорска. Кроме того, впервые в истории зоозащитное мероприятие прошло в Антарктиде — на станции Вернадского.
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Как пишет Engadget, устройство под названием Inupathy разработала японская компания Langualess.
Отмечается, что датчики измеряют пульс собаки, анализируют его и определяют эмоциональное состояние воспитанника; затем эта информация визуализируется на LED-дисплее, расположенном на спине животного.
Зеленый цвет означает спокойствие, красный — напряжение, а радуга — счастье.
К устройству можно присоединить смартфон и проследить, как менялся сердечный ритм собаки за последнее время.
Отмечается, что Inupathy пригодится хозяевам, которые хотят лучше понимать своих питомцев.
На данный момент, устройство не поступило в продажу, но разработчики обещают это сделать в ближайшие месяцы.
Напомним, 15 сентября 2019 года в парке Шевченко в Киеве прошел Всеукраинский марш за животных. Одновременно марш состоялся в 24 городах Украины. Гуманистическое движение UAnimals проводит такую акцию уже в третий раз.
По инициативе UAnimals марш одновременно прошел в 24 городах страны: от Львова и Тернополя до Харькова, Северодонецка и Краматорска. Кроме того, впервые в истории зоозащитное мероприятие прошло в Антарктиде — на станции Вернадского.