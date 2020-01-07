Как пишет Engadget, устройство под названием Inupathy разработала японская компания Langualess.

Отмечается, что датчики измеряют пульс собаки, анализируют его и определяют эмоциональное состояние воспитанника; затем эта информация визуализируется на LED-дисплее, расположенном на спине животного.

Зеленый цвет означает спокойствие, красный — напряжение, а радуга — счастье.

К устройству можно присоединить смартфон и проследить, как менялся сердечный ритм собаки за последнее время.

Отмечается, что Inupathy пригодится хозяевам, которые хотят лучше понимать своих питомцев.

На данный момент, устройство не поступило в продажу, но разработчики обещают это сделать в ближайшие месяцы.

Напомним, 15 сентября 2019 года в парке Шевченко в Киеве прошел Всеукраинский марш за животных. Одновременно марш состоялся в 24 городах Украины. Гуманистическое движение UAnimals проводит такую акцию уже в третий раз.

По инициативе UAnimals марш одновременно прошел в 24 городах страны: от Львова и Тернополя до Харькова, Северодонецка и Краматорска. Кроме того, впервые в истории зоозащитное мероприятие прошло в Антарктиде — на станции Вернадского.