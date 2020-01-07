Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко пробилась в 1/4 финала турнира WTA International «Shenzhen Open» с призовым фондом 651 тысяч долларов.

Об этом сообщает Укринформ.

В игре второго круга украинка победила восьмую «ракетку» турнира и 38-ю теннисистку мира китаянку Шуай Чжан - 7:6 (10:8), 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 32 минуты.

Это первый четвертьфинал украинской спортсменки на турнирах WTA с сентября 2017 года, когда она выиграла титул в Ташкенте.

За выход в полуфинал Бондаренко посоревнуется с Кристиной Плишковой (№66 WTA) из Чехии.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Украины признал Ольгу Харлан лучшей спортсменкой декабря.