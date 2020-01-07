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Об этом говорится в его исследовании, опубликованном в Journal for the Scientific Study of Religion.
Отмечается, что чем чаще человек ходит в церковь, тем меньше животных он заводит.
Исследование Перри опирается на социологический опрос, проведенный в 2018 году среди двух тысяч американцев. Проанализировав его результаты, ученый заметил, что не религиозные люди в среднем заводят больше воспитанников, чем те, которые ходит в церковь: у первых в среднем 2 кота, у вторых — 1,4.
По мнению профессора, чем чаще человек ходит в церковь и взаимодействует с местной общиной, тем меньше времени он выделяет на другие социальные связи — в том числе животных. Атеисты или люди, которые предпочитают посещать церковь, склонны «заменять» сообщество людей котом или собакой.
Напомним, 15 сентября 2019 года в парке Шевченко в Киеве прошел Всеукраинский марш за животных. Одновременно марш состоялся в 24 городах Украины. Гуманистическое движение UAnimals проводит такую акцию уже в третий раз.
По инициативе UAnimals марш одновременно прошел в 24 городах страны: от Львова и Тернополя до Харькова, Северодонецка и Краматорска. Кроме того, впервые в истории зоозащитное мероприятие прошло в Антарктиде — на станции Вернадского.
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Об этом говорится в его исследовании, опубликованном в Journal for the Scientific Study of Religion.
Отмечается, что чем чаще человек ходит в церковь, тем меньше животных он заводит.
Исследование Перри опирается на социологический опрос, проведенный в 2018 году среди двух тысяч американцев. Проанализировав его результаты, ученый заметил, что не религиозные люди в среднем заводят больше воспитанников, чем те, которые ходит в церковь: у первых в среднем 2 кота, у вторых — 1,4.
По мнению профессора, чем чаще человек ходит в церковь и взаимодействует с местной общиной, тем меньше времени он выделяет на другие социальные связи — в том числе животных. Атеисты или люди, которые предпочитают посещать церковь, склонны «заменять» сообщество людей котом или собакой.
Напомним, 15 сентября 2019 года в парке Шевченко в Киеве прошел Всеукраинский марш за животных. Одновременно марш состоялся в 24 городах Украины. Гуманистическое движение UAnimals проводит такую акцию уже в третий раз.
По инициативе UAnimals марш одновременно прошел в 24 городах страны: от Львова и Тернополя до Харькова, Северодонецка и Краматорска. Кроме того, впервые в истории зоозащитное мероприятие прошло в Антарктиде — на станции Вернадского.