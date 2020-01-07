Об этом со ссылкой на государственный иранский телеканал Press TV пишет AP.

Информацию СМИ подтвердил глава службы скорой помощи Ирана.

Отмечается, что город Керман, в котором возникла давка, является родным для убитого генерала. Там 7 января его должны похоронить.

Напомним, что 6 января в Иране люди вышли на улицы попрощаться с генералом Касем Сулеймани, убитым в Ираке в результате ракетного удара США. Местные СМИ писали о миллионах иранцев, пришедших на церемонию в столице Тегеране.

Правительство Ирана объявило 6 января выходным днем, чтобы позволить всем желающим проститься с Сулеймани. Многие улицы в центре Тегерана были закрыты для движения автомобилей, не работали учебные заведения.

Из Тегерана тело Сулеймани доставили в священный для шиитов город Кум. Там у одного из мавзолеев состоялась еще одна траурная церемония.

Ранее стало известно, что Иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций.