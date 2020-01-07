Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что его не устраивает работа ни одного главы администрации района.

Александр Сенкевич отметил, что после назначения Юрия Гранатурова главой администрации Ингульского района, он не планирует назначать депутатов на какие-либо должности:

– Я очень требователен к себе и главам района. Меня сегодня не устраивает ни один глава района, но я пока не нашел лучше. Я зарекся не назначать на какие-либо должности депутатов. Последним моим таким назначением стал Юрий Гранатуров, после этого я не планирую назначать никаких депутатов ни городского, ни областного советов, - заявил Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что считает успешным назначние депутата Николаевского городского совета Наталии Горбенко на должность директора «ЭЛУ автодорог»:

– Считаю очень успешным назначением позицию Наталии Горбенко, я считаю, что она была очень эффективным менеджером и одним из хороших назначений. Если она изъявит желание работать в органах исполнительной власти или КП я буду рад видеть ее назад, но на сегодня я такой информации от нее не получал, - отметил он.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич в июле 2019 года назначил главой администрации Ингульского района главу фракции «Наш край» в горсовете Юрия Гранатурова.