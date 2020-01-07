Александр Сенкевич отметил, что после назначения Юрия Гранатурова главой администрации Ингульского района, он не планирует назначать депутатов на какие-либо должности:
– Я очень требователен к себе и главам района. Меня сегодня не устраивает ни один глава района, но я пока не нашел лучше. Я зарекся не назначать на какие-либо должности депутатов. Последним моим таким назначением стал Юрий Гранатуров, после этого я не планирую назначать никаких депутатов ни городского, ни областного советов, - заявил Александр Сенкевич.
Мэр добавил, что считает успешным назначние депутата Николаевского городского совета Наталии Горбенко на должность директора «ЭЛУ автодорог»:
– Считаю очень успешным назначением позицию Наталии Горбенко, я считаю, что она была очень эффективным менеджером и одним из хороших назначений. Если она изъявит желание работать в органах исполнительной власти или КП я буду рад видеть ее назад, но на сегодня я такой информации от нее не получал, - отметил он.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич в июле 2019 года назначил главой администрации Ингульского района главу фракции «Наш край» в горсовете Юрия Гранатурова.