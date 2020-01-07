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Митрополит Епифаний заявил, что в ближайшее время Православную церковь Украины готовятся признать еще четыре поместных церкви.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой».
По словам Митрополита, процесс признания украинской церкви в 2020 году продолжится.
— Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас, – сказал он.
При этом настоятель ПЦУ также отметил, что в Москве хотят приостановит процесс признания, происходящий во всемирном православии.
В то же время Епифаний выразил надежду на то, что весь православный мир консолидируется и постепенно будет участвовать в признании автокефалии Православной церкви Украины.
Напомним, ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что, несмотря на хорошие отношения с действующей властью в Украине, предыдущая была более ответственна в отношении церкви.
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Митрополит Епифаний заявил, что в ближайшее время Православную церковь Украины готовятся признать еще четыре поместных церкви.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой».
По словам Митрополита, процесс признания украинской церкви в 2020 году продолжится.
— Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас, – сказал он.
При этом настоятель ПЦУ также отметил, что в Москве хотят приостановит процесс признания, происходящий во всемирном православии.
В то же время Епифаний выразил надежду на то, что весь православный мир консолидируется и постепенно будет участвовать в признании автокефалии Православной церкви Украины.
Напомним, ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что, несмотря на хорошие отношения с действующей властью в Украине, предыдущая была более ответственна в отношении церкви.