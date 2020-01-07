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Эколог из Сиднейского университета Крис Дикман заявил, что в Австралии из-за лесных пожаров, по предварительным подсчетам, погибли более миллиарда животных.
Об этом сообщает издание HuffPost.
Ученый подчеркнул, что первоначальная оценка в 480 млн жертв среди животных была слишком скромной и охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс.
— Первоначальная цифра - 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и это число устарело. Сейчас уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе, - отметил эколог.
По его словам, вышеупомянутая цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. С учетом этих цифр, как подчеркивает ученый, потери уже превысили 1 млрд.
Так, ученый-эколог из Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч подтвердил такие оценки. По его словам, если учитывать распространение пожаров, то 1 млрд погибших - скромное предположение.
Отмечается, что могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.
При этом оценки потерь животных в Университете Сиднея не включает домашний скот. В правительстве считают, что потери превысят 100 тысяч животных.
Напомним, в Австралии для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе за 48 часов собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США).
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Эколог из Сиднейского университета Крис Дикман заявил, что в Австралии из-за лесных пожаров, по предварительным подсчетам, погибли более миллиарда животных.
Об этом сообщает издание HuffPost.
Ученый подчеркнул, что первоначальная оценка в 480 млн жертв среди животных была слишком скромной и охватывала лишь один штат Новый Южный Уэльс.
— Первоначальная цифра - 480 миллионов была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и это число устарело. Сейчас уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе, - отметил эколог.
По его словам, вышеупомянутая цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. С учетом этих цифр, как подчеркивает ученый, потери уже превысили 1 млрд.
Так, ученый-эколог из Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч подтвердил такие оценки. По его словам, если учитывать распространение пожаров, то 1 млрд погибших - скромное предположение.
Отмечается, что могут быть полностью уничтоженными такие вымирающие виды, как южная лягушка корроби и горные пигмей опоссумы. Под угрозой полного исчезновения оказались и черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.
При этом оценки потерь животных в Университете Сиднея не включает домашний скот. В правительстве считают, что потери превысят 100 тысяч животных.
Напомним, в Австралии для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе за 48 часов собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США).