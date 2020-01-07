Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что несмотря на переговоры в нормандском формате и обмен пленными, доверия к российской стороне нет.

Об этом он сказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.

По словам министра, РФ пока не оправдала доверия в процессе переговоров, даже после нормандской встречи.

— Германия и Франция даже говорят о «восстановлении доверия между сторонами». Я бы так далеко не заходил. Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает, и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания по поводу прекращения обстрелов до сих пор не оправдались, - заявил Пристайко. — Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства. Но если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов, - подчеркнул глава МИД.

Напомним, Пристайко ранее сообщал, что согласование формулы «всех на всех» продолжится на следующей нормандской встрече.