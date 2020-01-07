Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает DW.

Из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России в Сирии. Там его встретил Асад.

Песков отметил, что президенты выслушали доклады военных. После этого делегации провели переговоры. Путин положительно отозвался о восстановлении сирийской государственности и территориальной целостности страны, а Асад поблагодарил российскую сторону «за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни».

Напомним, как передает Reuters, с 12 до 25 декабря сирийская армия при поддержке российской армии бомбардировала провинцию Идлиб.

По информации ООН, в результате бомбардировок около 235 тысяч гражданских покинули свои дома.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить убивать гражданских жителей в Сирии.