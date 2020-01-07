Об этом говорится в сообщении в блоге компании.

Отмечается, что соцсеть определила два критерия для удаления манипулятивных видео:

их редактировали или обрабатывали (если это не касается качества или четкости изображения) таким образом, что зритель может быть склонен считать, что человек на видео говорит что-то, чего он на самом деле не говорил;

его создал искусственный интеллект или машинное обучение, которое объединяет, заменяет или накладывает контент на видео таким образом, что оно кажется настоящим.

В Facebook отметили, что для борьбы с «дипфейками» будут использовать различные подходы: от исследования созданного искусственным интеллектом контента к партнерству с научными кругами, правительствами и индустрией.

При этом не будут удалять видео, созданные с целью пародии или сатиры или для изменения порядка слов или изъятия отдельных фраз.

Соцсеть добавила, что все видео, удаленные по новым правилам, будут пересмотрены независимыми фактчекерами, с которыми компания заключила соответствующие договоренности.

— Если фото или видео оценено фактчекером как фальшивое или частично ложное, мы значительно уменьшаем его распространение в новостной ленте и отклоняем его, если оно продвигается как реклама. И что еще важно: если те, кто его видит, попытается распространить или уже распространил, увидят предупреждение о том, что оно является фальшивым, — отметили в Facebook.