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Об этом говорится в сообщении в блоге компании.
Отмечается, что соцсеть определила два критерия для удаления манипулятивных видео:
В Facebook отметили, что для борьбы с «дипфейками» будут использовать различные подходы: от исследования созданного искусственным интеллектом контента к партнерству с научными кругами, правительствами и индустрией.
При этом не будут удалять видео, созданные с целью пародии или сатиры или для изменения порядка слов или изъятия отдельных фраз.
Соцсеть добавила, что все видео, удаленные по новым правилам, будут пересмотрены независимыми фактчекерами, с которыми компания заключила соответствующие договоренности.
— Если фото или видео оценено фактчекером как фальшивое или частично ложное, мы значительно уменьшаем его распространение в новостной ленте и отклоняем его, если оно продвигается как реклама. И что еще важно: если те, кто его видит, попытается распространить или уже распространил, увидят предупреждение о том, что оно является фальшивым, — отметили в Facebook.
«Дипфейк» (на английском deepfake, от «deep learning» — глубинное обучение и «fake» — ненастоящий) — это методика синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.
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Об этом говорится в сообщении в блоге компании.
Отмечается, что соцсеть определила два критерия для удаления манипулятивных видео:
В Facebook отметили, что для борьбы с «дипфейками» будут использовать различные подходы: от исследования созданного искусственным интеллектом контента к партнерству с научными кругами, правительствами и индустрией.
При этом не будут удалять видео, созданные с целью пародии или сатиры или для изменения порядка слов или изъятия отдельных фраз.
Соцсеть добавила, что все видео, удаленные по новым правилам, будут пересмотрены независимыми фактчекерами, с которыми компания заключила соответствующие договоренности.
— Если фото или видео оценено фактчекером как фальшивое или частично ложное, мы значительно уменьшаем его распространение в новостной ленте и отклоняем его, если оно продвигается как реклама. И что еще важно: если те, кто его видит, попытается распространить или уже распространил, увидят предупреждение о том, что оно является фальшивым, — отметили в Facebook.
«Дипфейк» (на английском deepfake, от «deep learning» — глубинное обучение и «fake» — ненастоящий) — это методика синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.