|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
Государственный секретарь США Майк Помпео считает ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани «правильным решением».
Об этом он заявил на брифинге в Госдепе.
В частности, на пресс-конференции Помпео выступил в защиту ликвидации Сулеймани и назвал ее «правильным решением». Он также опроверг заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией.
— Кто-нибудь верит, что Сулеймани находился там с миссией по установлению мира? Мы знаем, что это неправда, - отметил он и добавил, что заявления официальных лиц Ирана являются ничем иным, как пропагандой.
Ранее стало известно, что Иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Государственный секретарь США Майк Помпео считает ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани «правильным решением».
Об этом он заявил на брифинге в Госдепе.
В частности, на пресс-конференции Помпео выступил в защиту ликвидации Сулеймани и назвал ее «правильным решением». Он также опроверг заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией.
— Кто-нибудь верит, что Сулеймани находился там с миссией по установлению мира? Мы знаем, что это неправда, - отметил он и добавил, что заявления официальных лиц Ирана являются ничем иным, как пропагандой.
Ранее стало известно, что Иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций.