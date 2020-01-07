Государственный секретарь США Майк Помпео считает ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани «правильным решением».

Об этом он заявил на брифинге в Госдепе.

В частности, на пресс-конференции Помпео выступил в защиту ликвидации Сулеймани и назвал ее «правильным решением». Он также опроверг заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией.

— Кто-нибудь верит, что Сулеймани находился там с миссией по установлению мира? Мы знаем, что это неправда, - отметил он и добавил, что заявления официальных лиц Ирана являются ничем иным, как пропагандой.

Ранее стало известно, что Иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций.