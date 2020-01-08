Об этом сообщает BBC.

Судья отметил, что дает ей «второй шанс». В свою очередь адвокат британки сообщил, что решение планируют обжаловать в Верховном суде Кипра и, при необходимости, Европейском суде по правам человека.

Он также отметил, что 19-летняя девушка планирует вернуться домой.

В день оглашения приговора у здания суда, где слушалось дело, собралось несколько активисток из Кипра и Израиля, которые произносили лозунги в поддержку девушки.

В июле 2019 кипрские правоохранители задержали 12 подростков из Израиля по заявлению британки, которая утверждала, что они ее изнасиловали в курортном городе Айя-Напа. Впоследствии их отпустили без предъявления обвинений.