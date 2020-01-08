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Об этом сообщает BBC.
Судья отметил, что дает ей «второй шанс». В свою очередь адвокат британки сообщил, что решение планируют обжаловать в Верховном суде Кипра и, при необходимости, Европейском суде по правам человека.
Он также отметил, что 19-летняя девушка планирует вернуться домой.
В день оглашения приговора у здания суда, где слушалось дело, собралось несколько активисток из Кипра и Израиля, которые произносили лозунги в поддержку девушки.
В июле 2019 кипрские правоохранители задержали 12 подростков из Израиля по заявлению британки, которая утверждала, что они ее изнасиловали в курортном городе Айя-Напа. Впоследствии их отпустили без предъявления обвинений.
В конце концов девушка отозвала свой иск против подростков. Правоохранителям она объяснила, что была возмущена тем, что когда она занималась сексом с парнями, некоторые из них снимали процесс на видео.
Впоследствии британка заявила, что правоохранители заставили ее отозвать иск, но в полиции опровергли эту информацию. Британку около месяца держали под стражей, в конце августа ее выпустили под залог, но запретили покидать Кипр.
Кипрский судья назвал это дело тревожным, поскольку из-за таких обвинений со стороны девушки у израильских подростков теперь подорвана репутация.
30 декабря 2019 года суд на Кипре признал 19-летнюю жительницу Великобритании виновной в нанесении вреда обществу. Вынесение приговора отложили до 7 января.
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Об этом сообщает BBC.
Судья отметил, что дает ей «второй шанс». В свою очередь адвокат британки сообщил, что решение планируют обжаловать в Верховном суде Кипра и, при необходимости, Европейском суде по правам человека.
Он также отметил, что 19-летняя девушка планирует вернуться домой.
В день оглашения приговора у здания суда, где слушалось дело, собралось несколько активисток из Кипра и Израиля, которые произносили лозунги в поддержку девушки.
В июле 2019 кипрские правоохранители задержали 12 подростков из Израиля по заявлению британки, которая утверждала, что они ее изнасиловали в курортном городе Айя-Напа. Впоследствии их отпустили без предъявления обвинений.
В конце концов девушка отозвала свой иск против подростков. Правоохранителям она объяснила, что была возмущена тем, что когда она занималась сексом с парнями, некоторые из них снимали процесс на видео.
Впоследствии британка заявила, что правоохранители заставили ее отозвать иск, но в полиции опровергли эту информацию. Британку около месяца держали под стражей, в конце августа ее выпустили под залог, но запретили покидать Кипр.
Кипрский судья назвал это дело тревожным, поскольку из-за таких обвинений со стороны девушки у израильских подростков теперь подорвана репутация.
30 декабря 2019 года суд на Кипре признал 19-летнюю жительницу Великобритании виновной в нанесении вреда обществу. Вынесение приговора отложили до 7 января.