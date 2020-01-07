Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Bild.

— Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску, — отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Он добавил, что одним из вариантов такой альтернативы может быть миротворческая миссия, однако «это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса».

Отвечая на вопрос, не приведут ли такие действия к замораживанию конфликта на Донбассе, Пристайко отметил: «Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то хотя бы нужно положить конец убийствам».

Отметим, в том же интервью министр иностранных дел сказал, что «Нормандская встреча» и обмен пленных не повлекли восстановления доверия к России, а украинская власть знает, кто является агрессором.

Это не первый раз министр иностранных дел Украины говорит о поиске альтернативы «минскому процессу». В ноябре 2019 года он заявил, что допускает возможность выхода Украины из Минских договоренностей, если процесс будет продолжаться бесконечно.