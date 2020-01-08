Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что церемония 75-летия освобождения Освенцима состоится 23 января в рамках Пятого всемирного форума памяти Холокоста, на который приглашены более 40 глав государств.

Предполагается, что на форуме с речами выступят пять высокопоставленных гостей: президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, британский принц Чарльз, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и чиновник от США.

В воскресенье, 5 января, президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность подбором спикеров на мероприятии в интервью польскому государственному телеканалу TVP Info и добавил, что ему тоже должны дать слово.

— Я обратился к организаторам с ожиданием, что, как представитель страны, больше всего граждан которой были жестоко убиты в Освенциме-Биркенау, я также смогу выступить там, — сказал Дуда.

Из шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста, три миллиона были гражданами Польши. Концлагерь Освенцим построили на польской территории, оккупированной и аннексированной Германией после вторжения 1939 года.

В ответ на слова Дуды Яд Вашем обнародовал заявление, в котором отметил, что «лидеры, которые будут произносить речи на мероприятии, представляют четыре главные государства сил Альянса», и добавил, что «гражданство жертв Аушвица никак не влияет на выбор глав государств, которые будут говорить на Пятом всемирном форуме памяти Холокоста».

Эти события также усилили и без того высокое напряжение в отношениях между Польшей и Россией. В конце декабря президент РФ заявил, что Польша несет ответственность за начало Второй мировой войны.

Перед объявлением Дудой отказа от участия в мероприятии в Яд Вашем заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил в интервью «Польскому радио»: «Неприемлемо, что Владимир Путин является одним из главных спикеров на мероприятии, посвященном Холокосту, и президент Польши на нем выступить не может».

А посол Польши в Израиле Марек Магеровский написал в Twitter: «Яд Вашем и власти Израиля знали о просьбе президента (Польши) Анджея Дуды выступить на мероприятии 23 января по крайней мере в течение четырех последних месяцев».

27 января, через несколько дней после памятного мероприятия в Яд Вашем, в Польше будут отмечать День памяти жертв Голодомора. Торжественная церемония планируется на территории бывшего концлагеря Освенцим-Аушвиц.