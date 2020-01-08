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Японский электронный гигант Sony на международной технологической выставке Consumer Electronic Show представил электромобиль Vision-S, чем очень удивил участников мероприятия.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что электрокар предназначен для демонстрации различных технологий Sony.
— Модель оборудована 33 различными датчиками, имеет несколько дисплеев и систему объемного звучания. Также есть постоянное подключение к интернету, - говорится в сообщении.
— Мы активизируем свои усилия, чтобы внести свой вклад в будущее автоиндустрии, - заявил главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида, представляя электрокар.
Однако японская компания не уточнила, планирует ли запустить массовое производство электромобилей.
— Это был шок, если честно. Это показывает, как компания открывает себя заново, - так описал свои впечатления от презентации президент и основатель TECHnalysis Research, аналитик Боб О'Доннелл.
Среди особенностей автомобиля - система идентификации, которая может обнаруживать и распознавать пассажиров, и функция управления жестами.
Кроме этого, Sony разработала датчики изображения, которые можно использовать для анализа дороги перед транспортным средством.
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Японский электронный гигант Sony на международной технологической выставке Consumer Electronic Show представил электромобиль Vision-S, чем очень удивил участников мероприятия.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что электрокар предназначен для демонстрации различных технологий Sony.
— Модель оборудована 33 различными датчиками, имеет несколько дисплеев и систему объемного звучания. Также есть постоянное подключение к интернету, - говорится в сообщении.
— Мы активизируем свои усилия, чтобы внести свой вклад в будущее автоиндустрии, - заявил главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида, представляя электрокар.
Однако японская компания не уточнила, планирует ли запустить массовое производство электромобилей.
— Это был шок, если честно. Это показывает, как компания открывает себя заново, - так описал свои впечатления от презентации президент и основатель TECHnalysis Research, аналитик Боб О'Доннелл.
Среди особенностей автомобиля - система идентификации, которая может обнаруживать и распознавать пассажиров, и функция управления жестами.
Кроме этого, Sony разработала датчики изображения, которые можно использовать для анализа дороги перед транспортным средством.