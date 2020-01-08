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Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Отмечается, что с 1 июля 2020 года она составит 1797,69 грн ($75,87), а с 1 декабря — 1857,45 грн ($78,4).
По состоянию на 1 января этого года государственная социальная помощь на детей с инвалидностью из-за последствий Чернобыля составляет 1719,9 грн ($72,57).
Ранее сообщалось, что Минсоцполитики внесло предложения по гендерному равенству в проект изменений в Кодекс законов о труде. В частности, предлагается предоставлять женщинам перерывы для кормления младенцев.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Отмечается, что с 1 июля 2020 года она составит 1797,69 грн ($75,87), а с 1 декабря — 1857,45 грн ($78,4).
По состоянию на 1 января этого года государственная социальная помощь на детей с инвалидностью из-за последствий Чернобыля составляет 1719,9 грн ($72,57).
Ранее сообщалось, что Минсоцполитики внесло предложения по гендерному равенству в проект изменений в Кодекс законов о труде. В частности, предлагается предоставлять женщинам перерывы для кормления младенцев.