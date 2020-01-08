Об этом сообщает Engadget.

Отмечается, что функцию подтверждения поездки через PIN-код можно включить в настройках приложения Uber. Она может действовать как для всех поездок, так и для ночных (с 21:00 до 6:00). Пока водитель автомобиля не введет код, поездка не начнется.

Как пишет издание, тестировать функцию начали еще в сентябре 2019 года, но до сих пор она действовала только в семи пилотных городах. Сейчас же верификация поездки через PIN-код доступна на всей территории США и Канады. Пока Uber не сообщил, когда функцию распространят на другие страны.

Engadget отмечает, что, скорее всего, так компания отреагировала на ситуацию со студенткой Самантой Джозефсон, которую убили после того, как она села не в ту машину Uber.

Ранее сообщалось, что в октябре компания Uber запустила вертолетное такси Uber Copter для всех своих пользователей в Нью-Йорке.