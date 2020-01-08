Как сообщает Associated Press, об этом Макконел заявил в беседе с журналистами во вторник, 7 января.

— У нас есть голоса, — цитирует сенатора информационное агентство.

Он также добавил, что решение по поводу вызова свидетелей и рассмотрения дополнительных доказательств, как того требует Демократическая партия, будет решаться после, а не до начала процедуры импичмента в Сенате.

В верхней палате Конгресса Республиканская партия имеет большинство: 53 голоса против 47 (45 демократов и два независимых кандидата). Большинством голосов сенаторы могут частично изменять условия рассмотрения вопроса импичмента президента США — например, отказаться от заслушивания новых свидетелей и рассмотрения новых доказательств и сразу проголосовать за импичмент.

Этап рассмотрения импичмента в Сенате происходит по принципу суда присяжных, где каждый присяжный — это сенатор. Для объявления президенту импичмента по любой из статей нужен голос двух третей членов Сената (не менее 67).

С учетом того, что большинство сенаторов — это республиканцы, демократы опасаются, что их политические оппоненты не позволят заслушать дополнительных свидетелей или доказательства. Напомним, недавно о своей готовности свидетельствовать в Сенате заявили государственный секретарь США Майк Помпео, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Начинается процедура импичмента в Сенате на следующий день (за исключением воскресенья) после соответствующего обращения главы Палаты представителей — нижней палаты Конгресса, демократа Нэнси Пелоси. С учетом упомянутых опасений она не спешит направлять соответствующее обращение. Как сообщает АР, Пелоси обсудит этот вопрос с руководством Демократической партии вечером 7 января.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США запустили процедуру импичмента Трампа.

Поздно вечером 18 декабря нижняя палата американского парламента — Палата представителей — после более 11 часов обсуждений проголосовала за статьи импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Таким образом, он войдет в историю США как третий президент, которому объявили импичмент.