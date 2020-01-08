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Запущенный накануне поезд по маршруту Киев — «Борисполь» сломался по дороге в аэропорт.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
В частности, 27 декабря 2019 года «Укрзалізниця» запустила в первый рейс по маршруту «Киев-Пассажирский — Аэропорт «Борисполь» новый дизель-поезд ДПКр-3 украинского производства.
Во вторник, 7 января, поезд сломался по дороге в аэропорт.
— Поезд по маршруту «Киев-Пассажирский — Аэропорт «Борисполь» совершил вынужденную остановку сегодня, 7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская (г. Киев), — говорится в сообщении.
Теперь «Укрзалізниці» намерена провести расследование и выдвинуть претензии производителю поезда.
— Железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава. В «Укрзалізниці» будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю, — отметили в УЗ.
Напомним, председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов решил уйти с должности.
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Запущенный накануне поезд по маршруту Киев — «Борисполь» сломался по дороге в аэропорт.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
В частности, 27 декабря 2019 года «Укрзалізниця» запустила в первый рейс по маршруту «Киев-Пассажирский — Аэропорт «Борисполь» новый дизель-поезд ДПКр-3 украинского производства.
Во вторник, 7 января, поезд сломался по дороге в аэропорт.
— Поезд по маршруту «Киев-Пассажирский — Аэропорт «Борисполь» совершил вынужденную остановку сегодня, 7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская (г. Киев), — говорится в сообщении.
Теперь «Укрзалізниці» намерена провести расследование и выдвинуть претензии производителю поезда.
— Железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава. В «Укрзалізниці» будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю, — отметили в УЗ.
Напомним, председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов решил уйти с должности.