Запущенный накануне поезд по маршруту Киев — «Борисполь» сломался по дороге в аэропорт.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

В частности, 27 декабря 2019 года «Укрзалізниця» запустила в первый рейс по маршруту «Киев-Пассажирский — Аэропорт «Борисполь» новый дизель-поезд ДПКр-3 украинского производства.

Во вторник, 7 января, поезд сломался по дороге в аэропорт.

— Поезд по маршруту «Киев-Пассажирский — Аэропорт «Борисполь» совершил вынужденную остановку сегодня, 7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская (г. Киев), — говорится в сообщении.

Теперь «Укрзалізниці» намерена провести расследование и выдвинуть претензии производителю поезда.

— Железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава. В «Укрзалізниці» будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю, — отметили в УЗ.

Напомним, председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов решил уйти с должности.