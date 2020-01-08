Приложение Google Assistant для Android-устройств сможет читать статьи вслух на 42 языках.

Об этом идет речь в промо-ролике, опубликованном на официальном Youtube-канале Android.

7 января компания Google презентовала новую функцию голосового помощника Google Assistant для устройств на операционной системе Android. Теперь голосовой помощник умеет становиться программой для чтения.

Для того, чтобы воспользоваться функцией, нужно попросить Google Assistant прочитать уже открытую веб-страницу. Помощник найдет основной текст на любой веб-странице или в статье и прочитает его на любом из 42 доступных языков на выбор.

Напомним, ранее компания Microsoft признала, что собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.