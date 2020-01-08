Незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«7 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было», — говорится в сообщении.

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от Васильевки.

«С началатекущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», — сказано в сообщении.

Напомним, 4 января двое украинских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.