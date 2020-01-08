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Власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные.
Как сообщает Fox News, всего было выпущено 15 ракет.
По предварительной информации, граждане США в результате атаки не пострадали. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что оценка нанесенного ущерба продолжается, но «пока все выглядит хорошо».
После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил в своем в Twitter, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.
Напомним, что самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.
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Власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные.
Как сообщает Fox News, всего было выпущено 15 ракет.
По предварительной информации, граждане США в результате атаки не пострадали. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что оценка нанесенного ущерба продолжается, но «пока все выглядит хорошо».
После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил в своем в Twitter, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.
Напомним, что самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.