Власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные.

Как сообщает Fox News, всего было выпущено 15 ракет.

По предварительной информации, граждане США в результате атаки не пострадали. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что оценка нанесенного ущерба продолжается, но «пока все выглядит хорошо».

После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил в своем в Twitter, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.

Напомним, что самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.