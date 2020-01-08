Правительство Аргентины заявило, что больше не признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны и отозвало верительные грамоты его представителя в столице Буэнос-Айресе.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, Аргентина стала первой страной из тех, что в прошлом году признали Гуайдо временным президентом, которая это признание отозвала.

Представитель Министерства иностранных дел страны пояснил, что представительница Хуана Гуайдо, Элиса Трота Гамус, находилась в стране в формате специальной миссии, а не как официальный посол Венесуэлы.

— Мы не признаем Гуайдо президентом, а следовательно, считаем специальную представительную миссию отсутствующей, - цитирует представителя Reuters.

В комментарии информационному агентству Трота заявила: надеется, что Аргентина и дальше будет осуждать нарушения прав человека в Венесуэле.

— Мы уважаем суверенное решение Аргентины. Мы открыты для всех форматов общения и диалога, которые могут возникнуть между правительством Аргентины, с целью содействия восстановлению демократии в Венесуэле, - говорится в ее заявлении.

Стоит отметить, что действующая вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер поддерживала тесные отношения с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро во время пребывания в должности президентом страны в 2007-2015 годах.

Напомним, что Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции.