|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.6 грн
Правительство Аргентины заявило, что больше не признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны и отозвало верительные грамоты его представителя в столице Буэнос-Айресе.
Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, Аргентина стала первой страной из тех, что в прошлом году признали Гуайдо временным президентом, которая это признание отозвала.
Представитель Министерства иностранных дел страны пояснил, что представительница Хуана Гуайдо, Элиса Трота Гамус, находилась в стране в формате специальной миссии, а не как официальный посол Венесуэлы.
— Мы не признаем Гуайдо президентом, а следовательно, считаем специальную представительную миссию отсутствующей, - цитирует представителя Reuters.
В комментарии информационному агентству Трота заявила: надеется, что Аргентина и дальше будет осуждать нарушения прав человека в Венесуэле.
— Мы уважаем суверенное решение Аргентины. Мы открыты для всех форматов общения и диалога, которые могут возникнуть между правительством Аргентины, с целью содействия восстановлению демократии в Венесуэле, - говорится в ее заявлении.
Стоит отметить, что действующая вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер поддерживала тесные отношения с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро во время пребывания в должности президентом страны в 2007-2015 годах.
Напомним, что Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Правительство Аргентины заявило, что больше не признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны и отозвало верительные грамоты его представителя в столице Буэнос-Айресе.
Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, Аргентина стала первой страной из тех, что в прошлом году признали Гуайдо временным президентом, которая это признание отозвала.
Представитель Министерства иностранных дел страны пояснил, что представительница Хуана Гуайдо, Элиса Трота Гамус, находилась в стране в формате специальной миссии, а не как официальный посол Венесуэлы.
— Мы не признаем Гуайдо президентом, а следовательно, считаем специальную представительную миссию отсутствующей, - цитирует представителя Reuters.
В комментарии информационному агентству Трота заявила: надеется, что Аргентина и дальше будет осуждать нарушения прав человека в Венесуэле.
— Мы уважаем суверенное решение Аргентины. Мы открыты для всех форматов общения и диалога, которые могут возникнуть между правительством Аргентины, с целью содействия восстановлению демократии в Венесуэле, - говорится в ее заявлении.
Стоит отметить, что действующая вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер поддерживала тесные отношения с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро во время пребывания в должности президентом страны в 2007-2015 годах.
Напомним, что Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции.