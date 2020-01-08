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Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших пассажиров самолета МАУ, разбившегося в Тегеране утром в среду.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Нет большего горя, как терять близких. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране. Молимся и скорбим вместе с вами. Неотложная задача власти - обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии, - написал Петр Порошенко.
Напомни, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших пассажиров самолета МАУ, разбившегося в Тегеране утром в среду.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Нет большего горя, как терять близких. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране. Молимся и скорбим вместе с вами. Неотложная задача власти - обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии, - написал Петр Порошенко.
Напомни, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.