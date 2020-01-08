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Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.
В частности, Милованов отметил, что сейчас профсоюзы на некоторых предприятиях выполняют исключительно номинальные функции.
— Есть профсоюзы, которые борются за права рабочих. А есть такие, кто на самом деле работают на руководство предприятий. Особенно олигархических. Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов, — сообщил министр.
По его словам, на некоторых предприятиях профсоюзы не осуществляют никакой деятельности, но получают отчисления с зарплат работников.
— Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены, — добавил Милованов.
Реформу профсоюзов планируют провести в рамках анонсированной ранее реформы трудового законодательства.
Ранее в правительстве сообщали, что разрабатывают новый Трудовой кодекс. Согласно ему, работодателям упростят процесс увольнения работников.
Отметим, что действующий в настоящее время Трудовой кодекс принят еще в 1971 году Верховной Радой Украинской ССР. Работодатели и инвесторы часто критикуют его положения за то, что они слишком устаревшие и затрудняют процесс найма и увольнения работников.
Напомним, что 2 сентября Зеленский поручил принять новый Трудовой кодекс в начале 2020 года.
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Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.
В частности, Милованов отметил, что сейчас профсоюзы на некоторых предприятиях выполняют исключительно номинальные функции.
— Есть профсоюзы, которые борются за права рабочих. А есть такие, кто на самом деле работают на руководство предприятий. Особенно олигархических. Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов, — сообщил министр.
По его словам, на некоторых предприятиях профсоюзы не осуществляют никакой деятельности, но получают отчисления с зарплат работников.
— Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены, — добавил Милованов.
Реформу профсоюзов планируют провести в рамках анонсированной ранее реформы трудового законодательства.
Ранее в правительстве сообщали, что разрабатывают новый Трудовой кодекс. Согласно ему, работодателям упростят процесс увольнения работников.
Отметим, что действующий в настоящее время Трудовой кодекс принят еще в 1971 году Верховной Радой Украинской ССР. Работодатели и инвесторы часто критикуют его положения за то, что они слишком устаревшие и затрудняют процесс найма и увольнения работников.
Напомним, что 2 сентября Зеленский поручил принять новый Трудовой кодекс в начале 2020 года.