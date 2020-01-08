Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

В частности, Милованов отметил, что сейчас профсоюзы на некоторых предприятиях выполняют исключительно номинальные функции.

— Есть профсоюзы, которые борются за права рабочих. А есть такие, кто на самом деле работают на руководство предприятий. Особенно олигархических. Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов, — сообщил министр.

По его словам, на некоторых предприятиях профсоюзы не осуществляют никакой деятельности, но получают отчисления с зарплат работников.

— Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены, — добавил Милованов.

Реформу профсоюзов планируют провести в рамках анонсированной ранее реформы трудового законодательства.

Ранее в правительстве сообщали, что разрабатывают новый Трудовой кодекс. Согласно ему, работодателям упростят процесс увольнения работников.

Отметим, что действующий в настоящее время Трудовой кодекс принят еще в 1971 году Верховной Радой Украинской ССР. Работодатели и инвесторы часто критикуют его положения за то, что они слишком устаревшие и затрудняют процесс найма и увольнения работников.

Напомним, что 2 сентября Зеленский поручил принять новый Трудовой кодекс в начале 2020 года.