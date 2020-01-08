Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

— Воздушное судно было исправно, — сказал он.

По его словам, 6 января 2020 года проводилось последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом.

— Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей, — подчеркнул он.

В авиакомпании также подчеркнули, что проведут расследование катастрофы с привлечением представителей компании-производителя самолета Boeing, а также при участии Национального бюро расследования авиаинцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине.