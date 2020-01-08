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Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.
— Воздушное судно было исправно, — сказал он.
По его словам, 6 января 2020 года проводилось последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом.
— Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей, — подчеркнул он.
В авиакомпании также подчеркнули, что проведут расследование катастрофы с привлечением представителей компании-производителя самолета Boeing, а также при участии Национального бюро расследования авиаинцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине.
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Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.
— Воздушное судно было исправно, — сказал он.
По его словам, 6 января 2020 года проводилось последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом.
— Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей, — подчеркнул он.
В авиакомпании также подчеркнули, что проведут расследование катастрофы с привлечением представителей компании-производителя самолета Boeing, а также при участии Национального бюро расследования авиаинцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине.