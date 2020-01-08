Управление молодежной политики Николаевского городского совета объявило конкурс проектов и мероприятий, разработанных общественными организациями и институтами гражданского общества, для выполнения которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба управления.

Отмечается, что срок реализации проектов с 14.02.2020 по 31.05.2020. Общая сумма финансирования – 100 тысяч гривен.

Конкурс проводится в рамках программы «Молодежная политика» на 2019-2021 годы, в целях реализации государственной политики в части оказания поддержки общественным организациям и институтам гражданского общества в 2020 году для реализации программ, направленных на социальное становление и развитие молодежи.

Начало приема проектных предложений – 08.01.2020 года.

Окончательный срок приема проектных предложений – 07.02.2020 г. до 15:00.

Для участия в конкурсе общественным организациям и институтам гражданского общества необходимо подать в указанный период времени полностью заполненную аппликационную форму проектного предложения со всеми приложениями (с перечнем документов можно ознакомиться здесь).

Проектные предложения, поданные позже конечного срока или не в полном объеме, рассматриваться не будут.

Приоритет будет предоставляться тем проектам и мероприятиям, которые направлены на выполнение вышеупомянутых разделов Перечня задач и мероприятий Программы «Молодежная политика» на 2019-2021 годы, образовательным проектам и культурологическим мероприятиям.

Заполненные заявки для участия в конкурсе необходимо подавать в письменном и электронном виде в отдел по работе с институтами гражданского общества управления молодежной политики Николаевского городского совета: г. Николаев, ул. Инженерная, 1, каб. №107, тел: 37-57-04 (e-mail: otd.molod.mk@mkrada.gov.ua).

Напомним, Николаев вошел в Топ-10 городов Украины по развитию молодежи. Об этом рассказали в управлении молодежи Николаевского городского совета.