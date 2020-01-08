Украина договаривается с Ираном о совместном расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет hromadske.

— Мы сейчас договариваемся с иранской стороной о том, чтобы туда улетел самолет с нашими экспертами и специалистами, которые будут участвовать в расследовании этой трагедии, - отметил он.

Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы, добавил Гончарук.

Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Также по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

Также, Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране. Офис Генерального прокурора начал расследование крушения, в результате которого погибли 176 человек.