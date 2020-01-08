|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.6 грн
Украина договаривается с Ираном о совместном расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет hromadske.
— Мы сейчас договариваемся с иранской стороной о том, чтобы туда улетел самолет с нашими экспертами и специалистами, которые будут участвовать в расследовании этой трагедии, - отметил он.
Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы, добавил Гончарук.
Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Также по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
Также, Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране. Офис Генерального прокурора начал расследование крушения, в результате которого погибли 176 человек.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Украина договаривается с Ираном о совместном расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет hromadske.
— Мы сейчас договариваемся с иранской стороной о том, чтобы туда улетел самолет с нашими экспертами и специалистами, которые будут участвовать в расследовании этой трагедии, - отметил он.
Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы, добавил Гончарук.
Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Также по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
Также, Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране. Офис Генерального прокурора начал расследование крушения, в результате которого погибли 176 человек.