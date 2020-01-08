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В компании Boeing сообщили, что готовы помочь авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в связи с авиакатастрофой самолета недалеко от столицы Ирана.
Соответствующее сообщение компания Boeing опубликовала в Twitter.
— Это трагическое событие, и мы искренне сочувствуем семьям членов экипажа и пассажиров. Мы поддерживаем контакты с нашим клиентом-авиакомпанией (МАУ – прим.) и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы предоставить любую необходимую помощь, – говорится в сообщении.
Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Также по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
Также, Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране. Офис Генерального прокурора начал расследование крушения, в результате которого погибли 176 человек.
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В компании Boeing сообщили, что готовы помочь авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в связи с авиакатастрофой самолета недалеко от столицы Ирана.
Соответствующее сообщение компания Boeing опубликовала в Twitter.
— Это трагическое событие, и мы искренне сочувствуем семьям членов экипажа и пассажиров. Мы поддерживаем контакты с нашим клиентом-авиакомпанией (МАУ – прим.) и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы предоставить любую необходимую помощь, – говорится в сообщении.
Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Также по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
Также, Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране. Офис Генерального прокурора начал расследование крушения, в результате которого погибли 176 человек.