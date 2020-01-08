В Министерстве иностранных дел Украины не смогли объяснить природу поспешного появления заявления Посольства Украины в Иране о том, что в авиакатастрофе украинского самолета в Иране 8 января «теракт исключен», а причина падения авиалайнера «Международных авиалиний Украины» — авария двигателя.

Об этом сообщает Delo.ua.

— На данный момент версия теракта или ракетной атаки исключается, — говорилось в заявлении.

В первом сообщении версия теракта исключалась

Данную информацию «подхватило» большинство украинских и мировых СМИ. Однако позже данное заявление с сайта посольства было удалено.

Спустя некоторое время сообщение было возвращено на сайт, однако уже в отредактированном виде: утверждения о двигателе и об исключении версии о теракте исчезли, а вместо них появилось заявление, что причины крушения самолета выясняются комиссией, а «любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера».

В новой публикации говорится, что любые заявления о причинах аварии не носят официального характера

Примечательно, что новый текст сообщения также «опубликован» в 7:15 утра и его авторы почему-то не пояснили причины редактирований.

В Министерстве иностранных дел Украине не смогли объяснить Delo.ua, почему поспешили с информацией о том, что версия теракта, о рухнувшем неподалеку от Тегерана авиалайнере Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» исключается и почему она была изменена на официальном сайте посольства Украины в Иране.

Корреспондент Delo.ua обратился за комментарием по этому поводу в Департамент консульской службы МИД Украины. Директор департамента Сергей Погорельцев, как выяснилось, находится в отпуске, из-за чего в департаменте посоветовали обратиться к его заместителю — Роману Недильскому, однако и с ним связаться также не удалось. Тем временем, сотрудник департамента отметил, что Недильский не может комментировать сообщения пресс-служб посольств.

Прокомментировать ситуацию не смогла и спикер главы МИД Екатерина Зеленко: ее секретарь сообщила, что Зеленко занята рабочими вопросами, а историю с исчезновением публикации с сайта посольства Украины в Иране, по ее словам, должны заниматься в департаменте консульской службы.