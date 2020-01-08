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Украинский мобильный оператор «Киевстар» принял решение временно отменить плату за звонки в Иран.
Об этом сообщает пресс-служба «Киевстара».
— В связи с трагическими событиями на территории Исламской республики Иран…с 8 по 10 января средства за звонки из сети «Киевстар» на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок, – говорится в сообщении.
Также компания выразила соболезнования семьям погибших в катастрофе.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины не смогли объяснить природу поспешного появления заявления Посольства Украины в Иране о том, что в авиакатастрофе украинского самолета в Иране 8 января «теракт исключен», а причина падения авиалайнера «Международных авиалиний Украины» — авария двигателя.
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Украинский мобильный оператор «Киевстар» принял решение временно отменить плату за звонки в Иран.
Об этом сообщает пресс-служба «Киевстара».
— В связи с трагическими событиями на территории Исламской республики Иран…с 8 по 10 января средства за звонки из сети «Киевстар» на номера мобильной или фиксированной связи в Иране взиматься не будут. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок, – говорится в сообщении.
Также компания выразила соболезнования семьям погибших в катастрофе.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины не смогли объяснить природу поспешного появления заявления Посольства Украины в Иране о том, что в авиакатастрофе украинского самолета в Иране 8 января «теракт исключен», а причина падения авиалайнера «Международных авиалиний Украины» — авария двигателя.