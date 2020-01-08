За сутки боевики два раза нарушили режим прекращения огня — в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, передает пресс-центр ООС.

«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем», — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вильный с общим расходом 42 мины калибра 120 мм.

«Сегодня, 8 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения», — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Куликово Донецкой области в одном из батальонов один из боевиков, находясь в состоянии наркотическо-алкогольного опьянения, расстрелял сослуживцев из своей роты.