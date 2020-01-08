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Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Решение о приостановлении транзита танкеров с нефтью принял один из крупнейших операторов танкеров компания Bahri, принадлежащая аравийскому правительству. Основанием для приостановления транзита нефти стало обострение на Ближнем Востоке, в частности ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке.
Напомним, в ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке.
После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил в своем в Twitter, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.
Напомним также, что самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.
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Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Решение о приостановлении транзита танкеров с нефтью принял один из крупнейших операторов танкеров компания Bahri, принадлежащая аравийскому правительству. Основанием для приостановления транзита нефти стало обострение на Ближнем Востоке, в частности ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке.
Напомним, в ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке.
После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил в своем в Twitter, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.
Напомним также, что самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.