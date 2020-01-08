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В Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины заявили, что до дня крушения Boeing-737-800, которое произошло 8 января, власти ни одной страны не предостерегали авиаперевозчиков об опасности полетов над территорией Ирана.
Об этом сообщается на странице «Украэроруха» в Facebook.
В ведомстве отметили, что 8 января в 00:00 по UTC Федеральная авиационная администрация США (FAA) запретила гражданским самолетам полеты в воздушном пространстве в зоне полетного пространства Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского заливов.
— Авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе, - сказано в сообщении.
Напомним, что НикВести ведут текстовую онлайн-трансляцию событий крушения в Тегеране самолета украинской компании МАУ (Boeing 737) , в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа.
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В Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины заявили, что до дня крушения Boeing-737-800, которое произошло 8 января, власти ни одной страны не предостерегали авиаперевозчиков об опасности полетов над территорией Ирана.
Об этом сообщается на странице «Украэроруха» в Facebook.
В ведомстве отметили, что 8 января в 00:00 по UTC Федеральная авиационная администрация США (FAA) запретила гражданским самолетам полеты в воздушном пространстве в зоне полетного пространства Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского заливов.
— Авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе, - сказано в сообщении.
Напомним, что НикВести ведут текстовую онлайн-трансляцию событий крушения в Тегеране самолета украинской компании МАУ (Boeing 737) , в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа.