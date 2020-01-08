|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.55 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.55 грн
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
За весь 2019 год международные резервы выросли с $20,82 млрд до $25,3 млрд, то есть на $4,48 млрд.
— Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка ($23 млрд в эквиваленте, согласно Инфляционным отчетом за октябрь 2019 год), но и достиг семилетнего максимума — в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года, — сообщили в Нацбанке.
Рекордное наращивание резервов Нацбанк объясняет благоприятной ситуацией на валютном рынке, в частности большими поступлениями от экспорта рекордного урожая, а также повышенным спросом иностранцев на гривневые облигации внутреннего государственного займа.
— Наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране, — добавляют в НБУ.
Напомним, что по состоянию на начало декабря 2019 года объем международных резервов Украины составлял $21,93 млрд. Однако в течении последнего месяца 2019 года Нацбанк осуществил рекордный выкуп валюты с межбанковского рынка, приобретя около $3 млрд.
Международные резервы (или золотовалютные резервы) — это денежные и финансовые накопления государства в мировых валютах (долларах, евро) и драгоценных металлах. Они необходимы для того, чтобы корректировать курс национальной валюты (продажей валюты по установленному курсу Нацбанк может регулировать курс валют) и рассчитываться по валютным обязательствам государства.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
За весь 2019 год международные резервы выросли с $20,82 млрд до $25,3 млрд, то есть на $4,48 млрд.
— Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка ($23 млрд в эквиваленте, согласно Инфляционным отчетом за октябрь 2019 год), но и достиг семилетнего максимума — в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года, — сообщили в Нацбанке.
Рекордное наращивание резервов Нацбанк объясняет благоприятной ситуацией на валютном рынке, в частности большими поступлениями от экспорта рекордного урожая, а также повышенным спросом иностранцев на гривневые облигации внутреннего государственного займа.
— Наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране, — добавляют в НБУ.
Напомним, что по состоянию на начало декабря 2019 года объем международных резервов Украины составлял $21,93 млрд. Однако в течении последнего месяца 2019 года Нацбанк осуществил рекордный выкуп валюты с межбанковского рынка, приобретя около $3 млрд.
Международные резервы (или золотовалютные резервы) — это денежные и финансовые накопления государства в мировых валютах (долларах, евро) и драгоценных металлах. Они необходимы для того, чтобы корректировать курс национальной валюты (продажей валюты по установленному курсу Нацбанк может регулировать курс валют) и рассчитываться по валютным обязательствам государства.