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В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Как сообщается, посол был вызван из-за соместного заявления с послом Израиля относительно проведения факельного шествия в Украине, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры.
— 8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики, - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время беседы также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.
Кроме того, была достигнута договоренность о конкретных шагах в этом направлении.
Отметим, 2 января посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые «нужно раз и навсегда осудить».
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В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Как сообщается, посол был вызван из-за соместного заявления с послом Израиля относительно проведения факельного шествия в Украине, приуроченного ко дню рождения Степана Бандеры.
— 8 января 2020 года в МИД Украины был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий. Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики, - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время беседы также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.
Кроме того, была достигнута договоренность о конкретных шагах в этом направлении.
Отметим, 2 января посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые «нужно раз и навсегда осудить».