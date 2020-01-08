Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«В подразделениях Объединенных сил, участвующих в операции на Приазовском направлении продолжаются мероприятия по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности со стороны российских спецслужб. В частности, во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль выявлен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных», — говорится в сообщении.

Как отмечается, после нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние. Данное мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье, сообщают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Россия усиливает свои войска на временно оккупированных территориях Донбасса новыми партиями мин и гранат. Небрежное хранение боеприпасов привело к их хищению, часть гранат обнаружили возле учебного заведения.