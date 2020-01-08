В США состоялось выступление американского президента Дональда Трампа по поводу атаки на военные базы в Ираке.

Он заявил, что Иран должен прекратить поддержку террористов и отказаться от ядерных амбиций. Для сдерживания страны Соединенные Штаты планируют ввести «мощные санкции».

Американский президент заявил, что санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. По его словам, только за последние несколько месяцев Иран захватил суда в международных водах, нанес удар, который никто не провоцировал, по Саудовской Аравии, а также сбил два американских беспилотника.

По словам Дональда Трампа, Иран не будет иметь ядерного оружия, пока он остается президентом США.

Глава Соединенных Штатов призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от ядерной сделки с Ираном.

Также, по его словам, больше внимания на ситуацию на Ближнем Востоке должен обращать НАТО и быть более вовлеченным в нее.

Напомним, в ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке.

После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил в своем в Twitter, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.

Напомним также, что самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.