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Соединенные Штаты призвали к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США готовы предложить свою помощь Украине в связи с крушением самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Кроме того, Майк Помпео выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с авиакатастрофой.
«Государственный департамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате трагического крушения рейса PS 752 «Международных авиалиний Украины». Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине все возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 8 декабря после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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Соединенные Штаты призвали к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США готовы предложить свою помощь Украине в связи с крушением самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Кроме того, Майк Помпео выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с авиакатастрофой.
«Государственный департамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате трагического крушения рейса PS 752 «Международных авиалиний Украины». Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине все возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 8 декабря после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.