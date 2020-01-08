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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений депутата Верховной Рады Андрея Геруса («Слуга народа»).
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.
Отмечается, что НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который обязал открыть уголовное производство.
С требованием открыть дело в суд обратился адвокат экс-депутата Рады Олега Ляшко Элеонора Саловая.
Она сообщила, что в действиях председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг содержится состав уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), а также ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Адвокат отметила, что действия Геруса нанесли ущерб государственному бюджету, а также отечественным компаниям рынка электроэнергетики.
3 декабря суд обязал НАБУ внести сведения о возможном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, ранее нардеп Скороход заявила, что Герус получил 400 тысяч долларов за поправку о закупке электроэнергии в РФ.
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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений депутата Верховной Рады Андрея Геруса («Слуга народа»).
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.
Отмечается, что НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который обязал открыть уголовное производство.
С требованием открыть дело в суд обратился адвокат экс-депутата Рады Олега Ляшко Элеонора Саловая.
Она сообщила, что в действиях председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг содержится состав уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), а также ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Адвокат отметила, что действия Геруса нанесли ущерб государственному бюджету, а также отечественным компаниям рынка электроэнергетики.
3 декабря суд обязал НАБУ внести сведения о возможном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, ранее нардеп Скороход заявила, что Герус получил 400 тысяч долларов за поправку о закупке электроэнергии в РФ.