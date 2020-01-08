Президент Владимир Зеленский может вернуться в Украину в 2:30 9 января. Об этом сообщает Страна.

«Сегодня утром президент Владимир Зеленский заявил, что из-за аварии украинского «Боинга» он возвращается в Украину. Но до сих пор нет официальной информации — вернулся ли он. При этом утром из Маската (Оман) вылетел борт, который связывают с Виктором Медведчуком. Из-за чего по телеграмм-каналам и по соцсетям стала разгоняться версия, что Зеленский якобы вылетел из Омана на борту Медведчука. В тоже время, по данным «Страны», это не так. На этом борту Зеленского не было», - пишет издание.

Внимание журналистов привлёк другой борт, который стоит в полётном плане. Это самолёт для бизнес-поездок Bombardier Global Express 6000 2014 года выпуска. Оператор — Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861.

Запланированное время вылета из Маската 18:30 по Киеву. Полетное время: 7:30. Примерное время прибытия 02:10 уже 09 января в Жуляны. Предположительно Зеленский прилетит именно на нем.

По данным источников на рынке авиаперевозок, стоимость чартера у данной компании на данном самолете составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).

Напомним, утром 8 января после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа и поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения.