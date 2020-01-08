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Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирака после крушения самолета МАУ. Ранее было принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиационном воздушном пространстве Ирана.
Об этом говорится в сообщении премьер-министра Алексея Гончарука на его странице в Facebook.
Запрет на полеты вступает в силу с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.
Алексей Гончарук добавил, что уже начата внеплановая проверка самолетов «Международных авалиний Украины».
— Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО «Международные авиалинии Украины». Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний, - написал Алексей Гончарук.
Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.
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Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирака после крушения самолета МАУ. Ранее было принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиационном воздушном пространстве Ирана.
Об этом говорится в сообщении премьер-министра Алексея Гончарука на его странице в Facebook.
Запрет на полеты вступает в силу с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.
Алексей Гончарук добавил, что уже начата внеплановая проверка самолетов «Международных авалиний Украины».
— Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО «Международные авиалинии Украины». Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний, - написал Алексей Гончарук.
Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.