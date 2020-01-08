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Судебный процесс над экс-президентом Франции Николя Саркози по делу о коррупции начнется 5 октября 2020 года и продлится три недели.
Об этом сообщил парижский суд, передает Deutsche Welle.
Николя Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках и давлении с целью получения секретной судебной информации по делу, которое с тех пор было прекращено.
В июне прошлого года Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство Николя Саркози, который выступал против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие, в том числе путем подкупа.
Это последний этап, на котором Саркози мог избежать открытия судебного процесса. Суд также отклонил ходатайство адвоката Саркози Тьерри Эрцога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, которые также являются фигурантами этого дела.
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Судебный процесс над экс-президентом Франции Николя Саркози по делу о коррупции начнется 5 октября 2020 года и продлится три недели.
Об этом сообщил парижский суд, передает Deutsche Welle.
Николя Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках и давлении с целью получения секретной судебной информации по делу, которое с тех пор было прекращено.
В июне прошлого года Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство Николя Саркози, который выступал против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие, в том числе путем подкупа.
Это последний этап, на котором Саркози мог избежать открытия судебного процесса. Суд также отклонил ходатайство адвоката Саркози Тьерри Эрцога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, которые также являются фигурантами этого дела.