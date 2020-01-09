Сенаторы-республиканцы призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к деэскалации напряжения в отношениях с Тегераном после ракетного обстрела иранцами американских баз в Ираке.

Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, один из главных союзников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм, заявил, что пока не время думать о мести.

— Необходимо выразить наши стратегические цели в отношении Ирана просто и убедительно, - заявил Дональд Трамп.

Сенатор Майк Ли добавил, что американский президент должен пойти на деэскалацию ситуации и посоветоваться с Конгрессом относительно следующих шагов в ответ Ирану.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал Трампа избегать конфликта и ненужных потерь.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран должен прекратить поддержку террористов и отказаться от ядерных амбиций. Для сдерживания страны Соединенные Штаты планируют ввести «мощные санкции».