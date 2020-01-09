Украинские специалисты отправились в Иран для расследования причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения, — написал Алексей Данилов.

Ранее СМИ, ссылаясь на информацию западных спецслужб, сообщили, что причиной авиакатастрофы могли технические неполадки одного из двигателей самолета.