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Украинские специалисты отправились в Иран для расследования причин крушения самолета МАУ в Тегеране.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
— Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения, — написал Алексей Данилов.
Ранее СМИ, ссылаясь на информацию западных спецслужб, сообщили, что причиной авиакатастрофы могли технические неполадки одного из двигателей самолета.
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Украинские специалисты отправились в Иран для расследования причин крушения самолета МАУ в Тегеране.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
— Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения, — написал Алексей Данилов.
Ранее СМИ, ссылаясь на информацию западных спецслужб, сообщили, что причиной авиакатастрофы могли технические неполадки одного из двигателей самолета.