Ночью, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание в связи с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая произошла 8 января в Тегеране (Иран).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В совещании также принимают участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Владимир Зеленский заслушивает отчет оперативного штаба по ситуации вокруг катастрофы самолета.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский должен был вернуться в Украину из Омана ночью 9 января в 2:30.