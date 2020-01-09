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Ночью, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание в связи с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая произошла 8 января в Тегеране (Иран).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В совещании также принимают участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.
Владимир Зеленский заслушивает отчет оперативного штаба по ситуации вокруг катастрофы самолета.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский должен был вернуться в Украину из Омана ночью 9 января в 2:30.
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Ночью, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание в связи с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая произошла 8 января в Тегеране (Иран).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В совещании также принимают участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.
Владимир Зеленский заслушивает отчет оперативного штаба по ситуации вокруг катастрофы самолета.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский должен был вернуться в Украину из Омана ночью 9 января в 2:30.