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Причины авиакатастрофы самолета МАУ будет устанавливать иранская сторона с привлечением, при согласовании, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна.
Об этом рассказал Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает «Урядовый портал».
— Согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, в которых произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложена на Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Бюро может привлекать к работе, при необходимости, другие государственные и правоохранительные органы. В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решению Офиса генерального прокурора Украины по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины, - сказал Артем Шевченко.
Правоохранительные органы Украины могут это делать в нормах ч.2 ст.4 Уголовного процессуального кодекса Украины. Такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли.
Это необходимо для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях можно было собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствию.
Украинская сторона будет также проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета.
Это станет возможным, если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов к обломкам самолета.
В правительственную группу вошли следователи Национальной полиции и эксперты-криминалисты МВД Украины (проектирования, производства и испытания летательных аппаратов).
Работа украинских следственных НПУ и экспертов может заключаться в следующем:
На территории Ирана:
— Непосредственное вовлечение наших специалистов (криминалистов, биологов-генетиков, судебно-медицинских экспертов) к проведению процессуальных действий с целью получения вещественных доказательств с возможным (при необходимости) последующим их исследованием на территории Украины.
— Консультативная миссия по проведению осмотра места трагедии, проведение лабораторных исследований, обмен генетической информацией (в отношении близких родственников погибших) для дальнейшей идентификации.
На территории Украины:
— Проведение следственных действий по проверке технических характеристик борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа, количества часов лету, проведение инструктажей, а также другие следственные действия.
— Отбор биологических образцов у близких родственников (отец, мать, дети, родные братья и сестры) и установка их генетических признаков для дальнейшего сравнительного исследования с целью идентификации. Сравнительное исследование может быть проведено как в лабораториях Украины, так и Ирана.
Информация о генетических признаках близких родственников может быть передана в электронном виде и международном формате компетентным органам, которые будут расследовать трагедию.
Ранее сообщалось о том, что украинские специалисты отправились в Иран для расследования причин крушения самолета МАУ в Тегеране.
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Причины авиакатастрофы самолета МАУ будет устанавливать иранская сторона с привлечением, при согласовании, правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна.
Об этом рассказал Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает «Урядовый портал».
— Согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, в которых произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложена на Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Бюро может привлекать к работе, при необходимости, другие государственные и правоохранительные органы. В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины, согласно решению Офиса генерального прокурора Украины по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины, - сказал Артем Шевченко.
Правоохранительные органы Украины могут это делать в нормах ч.2 ст.4 Уголовного процессуального кодекса Украины. Такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли.
Это необходимо для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях можно было собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствию.
Украинская сторона будет также проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета.
Это станет возможным, если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов к обломкам самолета.
В правительственную группу вошли следователи Национальной полиции и эксперты-криминалисты МВД Украины (проектирования, производства и испытания летательных аппаратов).
Работа украинских следственных НПУ и экспертов может заключаться в следующем:
На территории Ирана:
— Непосредственное вовлечение наших специалистов (криминалистов, биологов-генетиков, судебно-медицинских экспертов) к проведению процессуальных действий с целью получения вещественных доказательств с возможным (при необходимости) последующим их исследованием на территории Украины.
— Консультативная миссия по проведению осмотра места трагедии, проведение лабораторных исследований, обмен генетической информацией (в отношении близких родственников погибших) для дальнейшей идентификации.
На территории Украины:
— Проведение следственных действий по проверке технических характеристик борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа, количества часов лету, проведение инструктажей, а также другие следственные действия.
— Отбор биологических образцов у близких родственников (отец, мать, дети, родные братья и сестры) и установка их генетических признаков для дальнейшего сравнительного исследования с целью идентификации. Сравнительное исследование может быть проведено как в лабораториях Украины, так и Ирана.
Информация о генетических признаках близких родственников может быть передана в электронном виде и международном формате компетентным органам, которые будут расследовать трагедию.
Ранее сообщалось о том, что украинские специалисты отправились в Иран для расследования причин крушения самолета МАУ в Тегеране.