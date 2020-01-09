Европейский союз подписал 8 января соглашение с Беларусью об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Церемония состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия сейчас председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Перед подписанием Давор Божинович напомнил, что стороны вели переговоры с 2014 года. По его словам, визовая статистика говорит о прочных связях между Беларусью и ЕС: в 2018 году почти 700 тысяч граждан подали заявки на получение шенгенской визы, а более 80% выданных виз были многоразовые. При этом Беларусь - страна с одним из самых высоких показателей выданных шенгенских виз и с одним из наименьших процентов отказов.

ЕС пообещал не затягивать ратификационные процедуры по подписанным в Брюсселе соглашениям с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии. Соответствующее заявление сделала европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон во время подписания документов.

По ее мнению, соглашение будет способствовать установлению более тесных связей между ЕС и его соседями по «Восточному партнерству».

Напомним, Беларусь и Россия договорились о поставке первой партии нефти в январе.