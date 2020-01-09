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Трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе 8 января.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
За минувшие сутки боевики 5 раз обстреливали позиции украинских войск. В частности, обстрелы фиксировали вблизи Лебединского, Новоалександровки, Новолуганского и населенного пункта Хутор Вольный.
Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, на Донбассе 4 января двое украинских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.
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Трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе 8 января.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
За минувшие сутки боевики 5 раз обстреливали позиции украинских войск. В частности, обстрелы фиксировали вблизи Лебединского, Новоалександровки, Новолуганского и населенного пункта Хутор Вольный.
Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, на Донбассе 4 января двое украинских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.