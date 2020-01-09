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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с катастрофой пассажирского самолета украинской авиакомпании в Иране 8 января.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент выразил соболезнования родственникам и близким погибших граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.
- Приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран, - заявил он.
Владимир Зеленский отметил, что в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе с Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.
- Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей черных ящиков. В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, которые также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинский, - заявил он.
Также глава государства призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737. Он отметил, что украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
- Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость, - добавил он.
Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.
9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с катастрофой пассажирского самолета украинской авиакомпании в Иране 8 января.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент выразил соболезнования родственникам и близким погибших граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.
- Приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран, - заявил он.
Владимир Зеленский отметил, что в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе с Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.
- Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей черных ящиков. В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, которые также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинский, - заявил он.
Также глава государства призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737. Он отметил, что украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
- Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость, - добавил он.
Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.
9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.